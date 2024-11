La cantante Cher lanzó este martes 19 de noviembre su libro de memorias ‘Cher: The Memoir, Part 1’. De acuerdo con la artista de 78 años, tomó la decisión de lanzar sus memorias en dos partes al considerar que su vida era "demasiado inmensa para un solo libro".

Asimismo, la cantante señaló que en gran parte del texto habla sobre su matrimonio con Sonny Bono, también musico y actor. “La primera entrega seguiría sus extraordinarios comienzos desde la infancia hasta su encuentro con Sonny Bono y su matrimonio con él, y revelaría la relación sumamente complicada que los hizo mundialmente famosos, pero que finalmente los separó", señala la revista People.

Según la intérprete de ‘Believe’, su relación con Bono la llevó a considerar en acabar con su vida.

Cher y Bono tenían 16 y 27 años, respectivamente, cuando se conocieron. La pareja saltó a la fama con su exitosa canción ‘I Got You Babe’ antes de encontrar el éxito con su programa de variedades The Sonny & Cher Comedy Hour. Si bien tuvieron una boda no oficial en 1964, en realidad se casaron en 1969.

A pesar de su productiva relación profesional, Cher escribe que Bono era controlador y ella comenzó a sentirse "atrapada" en lo que ella llama un "matrimonio sin amor". En 1972, Cher tenía 26 años y estaba en Las Vegas trabajando con su entonces esposo cuando llegó a su punto de quiebre: salió al balcón de su hotel y miró hacia abajo.

"Me sentí mareada por la soledad. Vi lo fácil que sería dar un paso al vacío y simplemente desaparecer", escribe Cher. "Durante unos minutos de locura no pude imaginar otra opción. Lo hice cinco o seis veces". Sin embargo, al pensar en su hijo Chaz, su madre Georgia y su hermana Georganna, se detuvo. “Cosas como esta podrían hacer que las personas que me admiran sientan que es una solución viable". Asimismo, la cantante indicó que en medio de ese oscuro momento tuvo una revelación. "No tengo por qué tirarme. Puedo dejarlo solo". Megan Fox está a la espera de su cuarto hijo: ¿quién es el papá?