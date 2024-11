Recientemente, Cazzu, cuyo nombre real es Emilia Cazzuchelli, ha estado en el centro de una controversia que involucra a su expareja Christian Nodal y su nueva esposa, la cantante Ángela Aguilar. La artista argentina, conocida por su carácter reservado, fue vista en la marcha del orgullo LGBT+ en Buenos Aires, y su elección de vestimenta desató una ola de comentarios y teorías en redes sociales.

La controversia actual sigue a una serie de declaraciones recientes de Cazzu en LuzuTV, donde la cantante habló sobre el dolor que experimentó tras su ruptura con Nodal, particularmente luego del nacimiento de su hija, Inti, en septiembre de 2023. La artista compartió que fue difícil descubrir la nueva relación de su ex a través de redes sociales y que le habría gustado enterarse en circunstancias distintas.

En una entrevista previa con ABC News Live, Aguilar había sugerido que la relación con Nodal no había afectado emocionalmente a Cazzu. Sin embargo, Cazzu desmintió esas declaraciones, dejando claro que el proceso fue muy doloroso: “Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce y que no sabe cómo yo lo pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, pero yo sufrí muchísimo (...), se rompieron muchos corazones”.