Carolina Cruz fue porrista del América: la historia de la presentadora antes de ser famosa

También recodó que su mamá se preocupaba por ella, pues algo le podía pasar en el estadio, además indicó que los horarios eran bastante difíciles porque tenía que seguir respondiendo con el colegio.

"La trasnochada también era un lío, ya que los miércoles los partidos terminaban casi a las once de la noche y al otro día tenía que madrugar al colegio. Las jornadas no eran fáciles, me tocaba responder por el estudio, las porras del colegio y las del América”, agregó.

La carrera de Carolina Cruz es bastante larga, después de ser porrista y terminar el colegio, en 1999 fue coronada como virreina nacional, además también participó en Miss International del año 200. Luego de su participación en el reinado nacional los medios comunicación comenzaron a contactarla.