Paola Rey es una de las famosas que aceptó el reto de MasterChef Celebrity, hecho que ha llevado a que muchos estén interesados en su vida, más allá de su trabajo en la televisión nacional.

Sobre si los hijos de la actriz seguirán sus pasos artísticos y los de su papá, no se sabe mucho, debido a que la pareja no suele revelar muchos detalles relacionados con sus proyectos familiares.

Paola Rey no pudo ocultar su enojo en MasterChef Celebrity

Cabe destacar que Paola Rey se hizo tendencia en las redes sociales hace unos días por su reacción ante un cambio de reglas en MasterChef Celebrity.

Todo se dio cuando Dominica Duque sorprendió a los jueces con la preparación de unos postres complejos junto a Alejandro Estrada. Esto le permitió ganar el pin de inmunidad y quitarse el delantal negro.

La presentadora le cedió dicho delantal a Paola Rey, algo que no solo la impactó, sino también la hizo enojar.

Ante las cámaras del programa, la actriz dijo: “Vengo de eliminación en eliminación, entonces como que, (suspiro) no he parado, si quieren que me vaya, me voy”.

A pesar del duro reto, la colombiana ha logrado seguir en el programa y destacar como una de las favoritas a ganar el premio mayor.

