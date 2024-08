Este año ha sido desafiante para Carla Giraldo. Además de debutar como presentadora de ‘La casa de los famosos’ en el canal RCN, tuvo que lidiar con conflictos personales con su compañera Cristina Hurtado, los cuales, afortunadamente, lograron resolver pocas semanas antes de finalizar el programa.

Durante las grabaciones, surgieron rumores de que la actriz también enfrentaba serios problemas con su pareja, Mauricio Fonnegra. No obstante, estas especulaciones fueron ignoradas hasta ahora, cuando el tema volvió a cobrar interés.

Además, el presentador destacó que Fonnegra ya regresó a Colombia con los niños, pero no hay indicios de una reconciliación: “Se especulan muchas hipótesis. Reconciliación a la vista no hay”.

Las razones de la posible separación no son claras, y hasta el momento, la actriz y el empresario no han confirmado ni desmentido los rumores. Sin embargo, al revisar sus redes sociales, se puede constatar que no se siguen mutuamente y que Carla eliminó todas las fotos con el padre de sus hijos.

¿Carla Giraldo tuvo un romance con Roberto Velásquez?

Durante las grabaciones de ‘La casa de los famosos’, Carla Giraldo compartió varios videos y fotos con su compañero Roberto Velásquez, quien era el conductor del reality por VIX. Estas imágenes levantaron sospechas de que entre ellos había algo más que una relación laboral.

Sin embargo, ambos desmintieron las suposiciones y aclararon que han sido amigos por muchos años. Además, destacaron que han colaborado en varios proyectos, consolidando así su relación.

