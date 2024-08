Andrea Valdiri se ha consolidado como una de las influencers más destacadas de Colombia, conocida tanto por su activa presencia en redes sociales como por las controversias relacionadas con su vida personal, incluido un supuesto encuentro con un reconocido streamer en una discoteca.

De acuerdo con el streamer, Valdiri no le quitaba la mirada de encima , lo que lo llevó a pensar, tiempo después, que ella podría haber estado interesada en él. "Esa vieja, ahora que me pongo a analizar, me miraba, me miraba, y yo no caí en cuenta de que era ella" , afirmó. Además, mencionó que si hubiera sabido en ese momento quién era ella, habría actuado de manera diferente: "Donde yo hubiera sabido que era ella... yo le hubiera dado la oportunidad".

Durante una de sus emisiones, el influencer relató un encuentro casual con Andrea Valdiri en una discoteca. Según su versión, en ese momento no sabía quién era Valdiri y simplemente la saludó como a cualquier otra persona. "Yo no sabía quién era ella realmente y la saludé normal", comentó Mr. Stiven durante su transmisión. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de sus seguidores fueron los detalles que compartió sobre la actitud de Valdiri durante ese encuentro.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre las declaraciones de Mr. Stiven?

Hasta el momento, Valdiri no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, su vida personal ha sido objeto de especulación desde su separación de Felipe Saruma. En los últimos meses, se le ha vinculado con varios hombres, aunque ella misma ha aclarado que no está en una relación seria en este momento.

En su reciente fiesta de cumpleaños, Valdiri fue vista en actitud cariñosa con un hombre no identificado, lo que avivó los rumores de un nuevo romance. Sin embargo, la influencer desmintió que estuviera en una relación, explicando que lo ocurrido en la fiesta fue simplemente un momento espontáneo sin mayor relevancia. "Todavía no tengo novio, uno se da los piquitos y la vaina, cálmate, ¿uno no se puede dar los picos pues?", comentó Valdiri en una conversación con Dímelo King.

Además, abordó los rumores que la vinculaban con el futbolista de la Selección Colombia, Richard Ríos. Aunque expresó su admiración por el jugador, dejó claro que no hay nada entre ellos, especialmente ahora que Ríos tiene pareja. "Vi varios tiktoks y la gente me mostraba a Richard… Divino, bello. Me parece hermoso, talentoso", dijo sobre el futbolista, poniendo fin a las especulaciones.