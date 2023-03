Billie Eilish sigue sin utilizar redes sociales: "tenemos una relación complicada"

Billie Eilish habló sobre la realidad que viven muchas personas alrededor del mundo.

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish nuevamente está en el ojo de los medios de comunicación, pero no por su romance con Jesse Rutherford, vocalista de la banda 'The Neighbourhood', si no por las declaraciones hechas en el podcast 'Conan O'Brien Needs a Friend'.

De acuerdo a la joven de 21 años, pese a que no creció tan rodeada del Internet, a medida que fue creciendo lo optó como una necesidad, necesidad que ahora no consume, pues según ella: "ya no lo miro. Lo borré todo de mi teléfono".

Todo inició cuando Billie Eilish empezó a evitar consumir redes sociales debido a que encontraba muchos comentarios sobre su cuerpo que se creía y le afectaban.

"Soy una persona que se conecta a Internet… Y no cambiar nada sobre la persona que soy o la vida que vivo, y seguir haciendo lo que hago a lo largo de los años, y poco a poco los videos que veo y las cosas que veo en Internet son sobre mí . 'Eww, apestoso.' No me gusta eso"

Al parecer, un día la cantante dijo no más y terminó esa relación tóxica que de seguro muchas personas alrededor del mundo tenemos con las redes sociales.