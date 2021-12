Ben Affleck niega que por Jennifer Garner haya sido adicto al alcohol

Ben Affleck habló sobre lo que ha ocurrido con la actriz Jennifer Garner.

El protagonista de Daredevil - película en la que se enamoró de Jennifer Garner - durante una entrevista en el show de Howard Stern, se refirió a sus problemas del pasado con el alcohol y expresó que “Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado”, lo que se mostró como que él sugirió que si no se hubiera separado de Garner aún “seguiría bebiendo”.

Estas palabras hicieron mella y se convirtieron en los titulares de medios rosa, que además le costaron críticas al actor, pues ella fue su esposa durante una década y además es la madre de sus tres hijos.

"Tuvimos un matrimonio que no funcionó, esto pasa, con alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debería estar casado (…) Al final, lo intentamos porque teníamos hijos", señaló también.

Como era de esperarse se conocieron supuestas reacciones de la actriz a través de personas cercanas y además de la cantante JLo sobre estas declaraciones, que luego las desmintió la cantante señalando que ella no se molestó con su actual pareja. “Esta historia simplemente no es verdad. No podría tener más respeto por Ben como padre, co-padre y como persona”, afirmó JLo a People.

Ben Affleck se defiende y dice que no culpa a Jennifer Garner

El actor, que también interpretó a Batman, dio una nueva entrevista y durante el programa "Jimmy Kimmel Live!", negó que haya culpado a su exesposa de su alcoholismo y dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto.