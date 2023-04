Becky G y Natti Natasha si dieron un 'piquito' en Coachella y las criticaron: "tan urgidas están"

Becky G y Natti Natasha sorprendieron a más de uno con aquel beso que se dieron en pleno festival.

Este evento se terminará el próximo domingo 23 de abril. Los famosos que han dejado huella en aquella tarima son: Bad Bunny, Blink- 182, Becky G, Lewis Ofman, Jim Smith, entre otros.

Ahora bien, una de las artistas dejó sorprendido a más de uno con su presentación y por un 'pico' que se dio con una colega. Se trata de Becky G y Natti Natasha.

Las dos subieron al escenario y cantaron sus mejores éxitos juntas. Sin embargo, luego de darla toda en 'Coachella' subieron una fotografía en donde se están dando un beso.

A muchos les cayó esto con un balde de agua fría, por lo cual, las criticaron y aseguraron que eran un mal ejemplo para los niños.

"Me parece una gran falta de respeto", "Aburre eso de que se besen en los conciertos", "Ese besito tenía que haber pasado desde el video de “Sin pijama”", "No era necesario, no lo necesitaba", "Natti noooooo que hiciste", "Ustedes no necesitan ese tipo de marketing", "Las amigas que se besan son la mejor compañía", entre otros.

Ahora bien, hay que destacar que Becky G también fue criticada, porque no invitó a cantar con ella a Karol G la canción más icónica de ellas, 'Mami'. Por lo cual, cuando llegó el momento que cantar aquel 'single' lo hizo sola. Y aunque no le fue mal, muchos estaban esperaban la aparición de 'La Bichota'.