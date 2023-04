Bad Bunny y las fuertes declaraciones que dio en Coachella: "nunca podrán saber la realidad"

Bad Bunny se presentó en uno de los festivales más importantes y dijo ciertas palabras que dejaron en shock a más de uno.

Ahora bien, retomando con el puertorriqueño, él dio unas fuertes declaraciones durante este evento. Allí criticó a la prensa y las redes sociales en general. En donde dijo que, nunca podrán saber lo que pasa en realidad y que si lo quieren conocer, no será en una entrevista sino yendo a su casa.

"Yo quiero decirles humildemente que a veces la gente piensa que conoce la vida de los famosos y no es así. No saben lo que sentimos, pensamos o cómo en realidad vivimos, en redes. En la prensa se dicen mil cosas de mí, pero nunca podrán saber la realidad", expresó el 'conejo malo'.

Luego de esto, Bad Bynny dijo que en internet no encontrarán información confiable sobre ningún artista. Asimismo, aseguró que si él no ha dicho nada sobre ciertos temas, no hay que creerle a los demás, porque estarían mintiendo.

Por lo cual, la única fuente a la que toca remitirse es a él. En este mismo sentido, muy enfático en que nadie sabe cómo él se siente, sin embargo, que no se deben preocupar por él.

"Hace poco leí algo que me sorprendió y eso que yo no le hago caso a lo que sale en redes, pero yo nunca me he arrepentido de nada en mi vida, porque de los errores se aprende", dijo el puertorriqueño de 29 años.