Barragán, de MasterChef, reveló la razón por la que lloraba todo el tiempo en el programa

Juan Pablo Barragán estuvo en 'Buen Día Colombia' y sorprendió con todo lo que dijo, luego de su salida en MasterChef.

Juan Pablo Barragán fue el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity, quien la dio toda en la cocina más famosa de Colombia. A parte de sus platos deliciosos, hacía reír a muchos con sus ocurrencias y sus chistes. Tenía una buena relación con la mayoría de todos los famosos, sin embargo, con Daniela Tapia no se la llevaban bien.

El pasado 22 de septiembre, el recordado actor de 'La Ley del Corazón' salió eliminado de los famosos reality del Canal RCN. Algunos de sus compañeros se sintieron muy tristes y se les aguó el ojo por aquella salida.

Luego de esto, Barragán fue invitado a 'Buen Día Colombia, 'en donde habló de toda su experiencia en MasterChef Celebrity. Allí contó que no estaba pasando por un buen momento, cuando grabó el programa. Afirmando que "estaba muy triste en esa época y me costaba estar en un reality, porque me calificaban y para mí no hay bueno ni malo".

¿Por qué lloraba Barragán en MasterChef?

Según explicó en el programa, o estaba pasando por sus mejore días y además, tenía que recordar cosas de su padre, su infancia, su hija, y además, porque se sentía vulnerable. Terminó la frase diciendo "yo soy muy llorón". Además, dijo que durante las grabaciones, él estaba arreglando cosas de la vida.

Ahora bien, sumándole a eso, no le parecía que lo calificaran por sus preparaciones. "Me costó mucho los chefs, por la calificación". En donde dijo que por ello, no volvería a este reality del Canal, a menos que le paguen muy bien. La razón por la que aceptó entrar a cocinar, fue porque "RCN me han tratado bien en toda mi carrera de actuación y dije, bueno, hágale".

En este mismo sentido, aseguró que tenían un horario pesado. A las 6:30 a.m ya tenía que estar listo, para luego cocinar dos veces en el día, para estar llegando a la casa tipo 9 o 10 p.m. y ahí empezar a estudiar.