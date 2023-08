Barbie colombiana pasó otra vez por el quirófano y su cambio impactó a todos: "me veo terrible así"

En medio de todo lo que ha sucedido con la 'Barbie colombiana', hubo un tema que recientemente dejó a más de uno con la boca abierta. A través de sus redes sociales, Murillo mostró cómo quedó su nueva cirugía en los ojos. Ella misma se grabó y respondió a todos los que juzgan por las veces que ha pasado por el quirófano.

¿Ustedes creen que después de 30 cirugías, a mí me va a afectar el comentario de alguien que no se ha sacado ni las cordales?", expresó la Barbie Colombiana.

Frente a esto, dijo que se sentía muy bien a pesar de que no se viera como tal. Aseguró estaba muy feliz y que no le dolía nada, pero que "me veo terrible así", aseguró Tatiana. Además, dijo que ella quería salir a la plaza y caminar, porque se sentía con toda la actitud. Sin embargo, en los comentarios la criticaron.

"Le afectó tanto que se hizo 30 cirugías", yo solo le envidio la plata que tiene para hacerse sus cirugías", "Es la plata de ella. Su cuerpo y si le gusta verse así y se siente bien perfecto", "Afectada si estás, no aceptas como eres", "Ella me cae bien", "me parece muy real se muestra como es", " a mí me encanta la actitud de ella", "Se tiene que operar para sentirse bien, eso está peor", dijeron algunos.