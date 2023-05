Barbie colombiana mostró foto de su cédula, pero nadie la reconoció: las cirugías hicieron lo suyo

La Barbie colombiana dejó en shock a más de uno, luego de que revelara un par de fotos antes de sus cirugías.

Ella impactó a todos tras mostrar su cédula y su pasaporte. Sin embargo, muchos quedaron en shock al verla tan diferente. En las fotos se ve hasta de un color diferente, con la nariz más gruesa y con cabello negro.

En esta ocasión, los seguidores quedaron impresionados por lo que habían visto sus ojos. En las redes se viralizó rápido a historia que la Barbie colombiana subió a su Instagram. Nadie podía creer lo mucho que había cambiado en los últimos años y más después de las cirugías que se hizo. El color de la piel fue el que más llamó la atención.

"Yo solo quiero saber cómo hizo para cambiar de color de piel, es una tarea", "Cuando venga Cristo, no la va a reconocer", "Definitivamente uno no es feo sino pobre", "Jajajaja, pero la genética no miente", "falta de autoestima, no se aceptó cómo es", "No eres fea, eres pobre", "Que me digan la reseta para ser blanca, gracias", entre otros mensajes.

Recientemente, publicó un par de imágenes en Facebook y varios quedaron impresionados. Allí se dejó ver con su panza de embarazo y parecía como otra persona. Eso fue lo que causó que varios se preguntaran cómo hizo para volverse más blanca.

Además, ella no solo ha sido criticada por esto, sino por llevar a su hija Sofía a someterse a dos cirugías con tan solo 13 años. Primero se realizó una rinoplastia y luego fue un aumento de labios. Esto generó indignación en muchos y aseguraron que la "estaba madurando biche".