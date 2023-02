Bad Bunny sufrió de Bullying cuando solo era un niño: reveló que era lo que le criticaban

El cantante de reguetón, se sinceró con sus fans y abordó la pregunta indicando que había salido más fuerte de ese incidente.

El puertorriqueño Bad Bunny es hoy en día uno de los artistas más famosos a nivel internacional y recientemente fue catalogado en la revista Forbes como uno de los mejores pagos a nivel mundial, pues solo con su tema "Me porto bonito" logró un ingreso de 88 millones de dólares.

Sin embargo, el intérprete de "Titi me preguntó" antes de llegar a la cima fue un 'mortal' más, de su adolescencia se sabe que trabajó como cajero, pero no se tiene más detalle de su pasado o su infancia, así mismo, el cantante no ha dejado ver imágenes de él cuando era más joven.

No obstante, una página de facebook reveló cómo lucía en esa época.