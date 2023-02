Fotos de Bad Bunny antes de ser famoso: de 'conejo malo' no tenía nada

Los años han pasado pero su amor por las gorras y las gafas no.

Las críticas cayeron como del cielo y tras varios días, ya no era el artista latino más escuchado de Spotify, sus actos lo habían destronado.

En medio de lo sucedido, Bad Bunny parece estarse tomando un respiro de su carrera musical tal y como lo informó en el mes de diciembre, pues según 'el conejo malo' quería dedicarle tiempo a su salud física y mental, tras su extenuante gira mundial 'World's Hottest Tour'.

A pesar de su ausencia sus canciones siguen sonando, pues no hay fiesta donde no suene 'Me porto bonito', 'Yonaguni', etc, sin embargo,

por estos días, hay otra información de Bad Bunny que se está haciendo viral, unas fotografías de cuando el artista era joven.

De su adolescencia se sabe que fue cajero y hasta el momento eran muy pocas las imágenes que dejaban ver cómo el puertorriqueño vivió esa etapa de su vida, hasta que una página de Facebook hecha en honor al cantante publicó quizás uno de los mejores secretos guardados del artista.

En una de las fotografías se ve a Bad Bunny en lo que parece ser un salón de clases, mientras que las otras lo dejan ver disfrutando de diferentes espacios.

Las instantáneas causaron revuelo en Internet, pues a pesar de sus polémicas situaciones 'el conejo malo' aún cuenta con cientos de seguidores.

