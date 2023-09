Bad Bunny lanza su última canción del año que sería dedicada a Kendall Jenner

La canción ha sido todo un éxito, tanto así que, es tendencia número cuatro en YouTube y hasta el momento ha acumulado más de 3 millones de visualizaciones en tan solo un día.

Este sencillo dura 2:51 y es perfecta para cantar hasta bailar hasta el piso. Sorprendió a muchos y más ahora que confirmó que, esta será su última canción del año. Por lo cual, hasta el 2004 habrá nuevo álbum y una posible gira.

Bad Bunny lanzó canción que sería para Kendall Jenner

Baby yo sé

Que cuando te pruebe

Yo me voa’ enamora

Que de esa carita no me voy a olvidar

Ey La noche está empezando

Que pase lo que tenga

Que pasar

Si tú me lo pide te lo voy a dar

Aunque en ningún lado la menciona, dejó muy claro que quiere enamorarse y además, dijo que si iba a suceder algo, que tenía que suceder. La canción podría ser una dedicatoria a la modelo.