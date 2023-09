Bad Bunny sorprendió a todos, luego de besarse con reconocido actor mexicano, ¿cómo fue?

Bad Bunny ha sido tendencia en los últimos días, luego de que se besara con un famoso actor mexicano, Gael García Bernal. Todo sucedió en una película que se llama 'Cassandro' en Primer Video. Aquel film trata sobre un luchador que es homosexual que rompió tabúes al tocar la fama.

Cuenta la historia de Saúl Armendáriz quien inventó su personaje de Cassandro. En medio de este largometraje se puede conocer la vida que él lleva, en donde tiene un acercamiento con Bad Bunny y se besan apasionadamente en una escena. Esto llamó mucho la atención, porque nunca lo habían visto en esta faceta.

Además, del cantante puertorriqueño (Antonio Martínez), también se podrán ver personalidades como, Raúl Castillo, Roberta Colindrez, Joaquín Cosío y Perla de la Rosa.

Fue el mismo Bad Bunny que habló sobre aquel momento donde tuvo que besar a un hombre y esto respondió en la revista 'Time'. “Mi primer beso para una película y fue con un hombre. Esa es la pena que me cae por haber estado con tantas mujeres a lo largo de mi vida”, expresó Benito.

Asimismo, dijo que "si estás actuando, estás siendo alguien que no eres. Así que cuando me lo pidieron, dije ‘sí, estoy aquí para lo que quieran’. Creo que fue muy cool, no me sentí incómodo”.

Desde el próximo 20 de septiembre se podrá ver 'Cassandro' por Prime Video y disfruta de esta gran historia. Además, para ver dicha escena. El tráiler ya se encuentra en YouTube y en tan solo 4 semanas, ha logrado más de 14 mil visualizaciones en la plataforma.