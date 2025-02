En menos de dos semanas, Karina García se ha convertido en una de las participantes más comentadas de La casa de los famosos Colombia 2. Su historia, marcada por diferencias con otros concursantes y su pasado en el mundo del entretenimiento, ha despertado el interés del público. Pero, ¿a qué se dedicaba antes de convertirse en creadora de contenido y modelo?

¿Cuál era la profesión de Karina García antes de la fama?

Antes de alcanzar la popularidad en redes sociales, la antioqueña tuvo una vida completamente diferente, enfocada en el cuidado de los demás. Karina García nació en Yolombó, Antioquia, y dedicó ocho años de su vida a trabajar como auxiliar de enfermería en diversos hospitales de Medellín. Durante ese tiempo, pasó por áreas como urgencias, maternidad, cardiología, pediatría e incluso el Hospital Mental de Medellín.

“Eso fue lo que me dio de comer y lo que me formó como ser humano. Aprendí a ser persona”, comentó recientemente en el reality. A pesar de su vocación, reconoció que el salario en la enfermería en Colombia es bajo, lo que la llevó a replantearse su futuro.

¿Por qué dejó la enfermería?

Además de las dificultades económicas de su profesión, Karina García enfrentó grandes retos personales. Desde muy joven soñaba con ser neurocirujana, pero su vida dio un giro inesperado cuando quedó embarazada a los 17 años. En ese momento, sus padres le retiraron su apoyo económico y tuvo que buscar nuevas oportunidades para salir adelante.

“Mi sueño era ser neurocirujana, pero cuando quedé embarazada, mi familia me quitó el apoyo y me echaron de la casa. No pude estudiar medicina porque no tenía dinero en ese momento”, confesó en sus redes sociales.

A pesar de los obstáculos, logró terminar su formación en enfermería profesional y encontró en esta labor un camino para seguir adelante. Sin embargo, los extenuantes turnos de trabajo y las largas jornadas de desplazamiento desde Donmatías hasta Medellín terminaron por desgastarla.

“Me levantaba a las 3:00 de la mañana para viajar a Medellín y tomar el metro. Era un trayecto muy largo y agotador. Un día me di cuenta de que ya no era feliz con mi trabajo”, recordó.

