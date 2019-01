View this post on Instagram

Después de estar invitada en @eldesayunorcn (¡Qué delicia de programa! ¡Lo ameee!) Salí y este hombrecito me estaba esperando en la puerta… No se imaginan la emoción que me dió verlo vestido de Germán, ahí donde me ven, estaba haciendo un esfuerzo infrahumano para no llorar 🤦🏻‍♀️Sólo pensaba, “Si me pongo a llorar van a pensar que estamos peleando”😂 “¿Quién va a creer que yo tan sólo me emocioné al verlo, si vivo con él?🤪 . Ayer entendí qué le pasa a los colombianos cuando lo ven por ahí en la calle ¡Qué belleza!😍Y ni les digo lo que sentí cuando estuve hablando con TODO el parche en el camerino, ¡Son lo máximo, qué maravilla que vuelvan! ✨Por fin algo divertido y lleno de buenos mensajes para ver con nuestros niños💥GRACIAS💥 . @entretenimientorcn @canalrcn @santialarconu #elmanesgerman #elman #tv #serie #humor #niños #feliz