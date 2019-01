Yina Calderón no soporta a Lina Tejeiro y se despachó contra ella

Yina Calderón ha ganado fama en redes sociales por sus controversiales publicaciones sobre las cirugías que se realiza en el cuerpo y por sus constantes polémicas con algunos famosos.

Recientemente la ex Protagonista de Nuestra Tele se convirtió en tema de conversación al ser comparada con Lina Tejeiro por una fotografía que publicó en su perfil oficial de Instagram donde lucía una de sus fajas y un sostén de color verde.

Sin embargo, ahí no terminó el tema que involucraba a Calderón con la actriz de ‘La Ley del Corazón’, pues durante una entrevista con el programa Lo sé todo, la joven se despachó contra Tejeiro por un incidente que tuvieron supuestamente hace cuatro años atrás.

De acuerdo con las palabras que brindó Yina Calderón, cuando conoció a la artista colombiana no se llevó la mejor impresión debido a su actitud y su forma de ser.

“Esta niña no es de mi gusto, no me cae muy bien que digamos por un inconveniente que hubo hace más o menos unos cuatro años”, relató la exprotagonista.

Según explicó Calderón, una vez ella salió del reality conoció a Lina Tejeiro y quiso tomarse una fotografía con ella. El problema surgió luego de que, supuestamente, la actriz tuviera una expresión descortés con ella.

“Qué vieja tan prepotente, tan creída y tan falta de humildad. Desde ahí no es de mi gusto”, afirmó Calderón.

De igual forma aprovechó para asegurar que no le molesta que la comparen con Tejeiro, pues no considera que tengan parecido alguno en el físico, ya que la actriz es más “delgada, ella es más gordita, son de clases diferentes y con formas de ser totalmente diferentes”, según indicó.

A pesar de las palabras que dio Calderón, Lina no se ha pronunciado al respecto de lo que puntualizó la exprotagonista sobre el encuentro que hubo años atrás.

Por: Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital