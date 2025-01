La reconocida empresaria de fajas y DJ de guaracha, Yina Calderón, ya se encuentra alojada en el hotel donde los participantes de ‘La Casa de los Famosos Colombia 2025’ deben permanecer antes del inicio del esperado reality. El programa, que será transmitido por el Canal RCN este domingo 26 de enero a las 8:30 p. m., ha generado gran expectativa, especialmente por la participación de figuras como Calderón, quien promete ser una de las más polémicas.

“Es un hasta luego. Prometo a mi familia dar lo mejor de mí en el programa, tratar de controlar mis impulsos y, sobre todo, pensarlos mucho… Vamos con toda. Eso de no pelear 🤔 trataré, pero no lo prometo”, expresó Yina en un mensaje de despedida. Sus palabras generaron una ola de comentarios en redes sociales, donde los fanáticos le enviaron mensajes de aliento.

A través de sus redes sociales, Calderón compartió los detalles de su preparación antes de ingresar al reality. Documentó el momento en que una camioneta oficial del Canal RCN llegó a recogerla, así como el proceso de empacar su vestuario, que fue diseñado a la medida para cumplir con las reglas del programa, las cuales prohíben mostrar marcas.

En un video, comentó: “Hola, no les había hablado, pero es que ha pasado de todo. Ya estoy encerrada en el hotel, todavía tengo acceso a mi celular, pero me lo retiran más tarde. Espero no volverlos a ver hasta que pasen cuatro meses y medio porque ustedes sí me verán a mí”.

Esta nueva etapa marca una gran diferencia respecto a su experiencia en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ (2013). En ese entonces, enfrentó limitaciones económicas que la obligaron a utilizar ropa prestada de sus hermanas. Ahora, Yina destaca que su situación ha cambiado: “En el primer formato no había que traer ropa porque le daban a uno una camiseta, pero sí tocaba tener jeans, y el presupuesto no daba. Me llevé ropa de mis hermanas a escondidas. Esta vez ya pude traer mi propio vestuario, y ustedes saben que soy estrambótica”.