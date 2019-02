El artista del género urbano, Legarda, resultó gravemente herido en un caso de fleteo en El Poblado, Medellín, y horas después la autoridades confirmaron su muerte.

La noticia tiene impactados a sus seguidores, que se han volcado con mensajes de pésame en las redes sociales y otros más de consuelo para la youtuber Luisa Fernanda W, con quien el cantante sostenía una relación amorosa.

Su historia de amor empezó durante el concurso de cocina MasterChef Celebrity, del Canal RCN, en el que dejaron ver la química que tenían.

La pareja era una de las más queridas de la farándula colombiana y compartieron los mejores momentos de su noviazgo a través de las redes sociales. No solo sus románticas fotos juntos cautivaron a sus miles de seguidores, sino también sus videos y divertidas confesiones.

Legarda no solo llegó a la vida de Luisa Fernanda W para darle una nueva oportunidad en el amor. El artista fue una gran inspiración y apoyo para que la youtuber probara otras facetas e incursionara en la música.

De la mano de Legarda, la influenciadora digital publicó ‘Bloqueo’, su ‘Roast yourself challenge’, en el que le cantaba a todos sus críticos. Fue con la ayuda del artista que Luisa empezó a explorar su faceta como cantante y a tomar clases de técnica vocal.

Hace unas semanas, Luisa Fernanda W publicó su primera canción oficial ‘Mi regalo’, un tema en el que le canta al amor y según muchos, especialmente, a la relación que sostenía con Legarda.

Para la influenciadora, la canción fue todo un sueño y expresó su emoción en las redes sociales.

“¡Esto para mi es un sueño! Y me siento súper intensa dando gracias y gracias pero esto es lo mínimo que puedo dar GRACIAS. Tómense esto como una motivación, yo no soy perfecta tengo errores como todos, pero nunca le he hecho mal a nadie ni por envidia ni jamás he tratado de frustrar los sueños de alguien. (Yo he trabajado mucho para lograr lo que he logrado) yo amo motivar a las personas”, fue parte del mensaje que compartió en su cuenta de Instagram con motivo del lanzamiento.

Estas son otras de las mejores fotos del romance de Legarda y Luisa Fernanda W, quienes también encantaron a sus seguidores con imágenes de Milan, su mascota.

Por: Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega