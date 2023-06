Anuel le celebró el cumpleaños a su hija Gianella y enterneció las redes: "La misma carita de papá"

Anuel enterneció las redes, luego de posar muy sonriente con su hija Gianella.

Además, también aprovecha para enviar pullas y mensajitos a Karol G y Feid. A pesar de esto, ha impactado a todos, luego de publicar fotos con Gianella, la hija que tuvo con la colombiana Melissa Valecilla.

Hasta hace un par de meses, confirmó que la niña sí era suya, luego de haber dicho que él no era el padre. Cuando se conocieron las pruebas, de que él sí es su progenitor, empezó a publicar varias fotos con la pequeña. En donde, a menudo, posa muy sonriente con ella y le muestra que tiene a su papá ahí para lo que sea.

A pesar de que decidió cambiar y ser un excelente padre, los comentarios en internet corrieron y lo criticaron. Allí le dijeron que la hija que tuvo con Yailin, Cattleya. Afirmaron que la niña también era hija suya y que también merecía estar con él y mostrársela al mundo.

"Pero y porque tú no te tiras foto con la de Yailin", "Y Cattleya para cuando", El tiempo se encarga de poner cada cosa en su lugar", "Qué bueno que Yailin no te deja usar a Cattleya", "Esto es lo que le duele a las chiviricas", "Tus palabras no concuerdan con tus hechos", "Felicidades para tu princesita", "Recoge una hija y olvida la otra", "tu hija pequeña dónde está", dijeron algunos.

Las imágenes son encantadoras, porque son momentos que él está empezando a pasar con su niña, a la que no reconoció desde un comienzo. Sin embargo, tomó la decisión de estar presente en su crecimiento.