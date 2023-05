Anuel AA dejó caer una moto de la tarima y cayó sobre el público ¿Se embobó pensando en Karol G?

Anuel estaba pensando en otra cosa, menos en la moto que tenía en su tarima. Por poco y ocasiona un accidente.

Anuel AA fue criticado en las redes sociales, luego de que dejara caer una moto en pleno concierto. Él estaba subido en ella y cuando se fue a bajar, se resbaló y se fue directo hacia el público . Aunque no pasó a mayores, los internautas no perdonaron ni una, ya que en los últimos días ha dado de qué hablar por sus dedicatorias a Karol G.

El suceso quedó registrado en un video. Allí se ve cómo un camarógrafo intenta taparse y los que estaban ahí al rededor detienen la moto. Luego Anuel se acerca y vuelve a tomar la moto para continuar con su show, como si nada hubiera pasado. Más de uno quedó impresionado por cómo sucedieron las cosas, por lo que fue centro de críticas.

Los internautas aseguraron que él estaba pensando en Karol G, además, que este sucedo no le habría pasado a Feid. Por otro lado, también están los que dicen que no fue culpa de él y que el accidente pudo pasarle al cualquiera.

"Cómo maneja la moto, maneja su vida", "No sabe manejar una tusa, ahora una moto", "Ni pa' eso sirve", "A Feid no le pasaría esto", "Estar pensando en Karol G lo tiene en otro mundo", "Ahorita dice que el "equipito" de feid fue el culpable", "No controla su vida ahora va a controlar una moto", "que no sabe meter el neutro", "Por andar pensando en el Ferxxo", "Así corrió Karol G de la vida de él", dijeron algunos.

En su gira por Estados Unidos, sigue dando de que hablar. Recientemente volvió a dedicarle una canción a la 'Bichota. En pleno concierto, él le dijo a ella ""Tú me dedicaste esa canción con Becky G y me arrastraste. Yo te dedico esta, mi amor". Esto lo dijo antes de que cantara 'Bubalu', cuya letra dejó pensando a muchos por la siguiente parte.

"Extraño mordiéndote toda y tu pelo azul. Me paso solo en el Ferrari pensando en ti y el motor está en el baúl. Vuelve, si intentas, los ángeles lloran, por eso las nubes llueven. A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde y mataste hasta cupido", por lo que dicen que sí podría ser para ella.