Anuel AA y su inesperada 'reacción' a la canción de Karol G 'Mi ex tenía razón'

Todos estaban esperando a que Anuel AA escuchara la canción que escribió Karol G, su expareja.

Una de las canciones que más ha sido tendencia es la de 'Mi ex tenía razón'. Aunque no se sabe si es para Anuel, muchos dicen que aunque tenga varios ex, él es que más complicado ha tenido. Por lo que los internautas aseguran que hay una estrofa dedicada para el puertorriqueño. La letra ha impactado a todos.

Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor.