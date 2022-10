Anuel AA sacó su Bugatti y se compró una tanqueta civilizada: un carro a prueba de balas

Anuel AA vendió su Bugatti para darse un lujo exclusivo.

Anuel AA ha dado de qué hablar una vez más en redes sociales y no es por su vida amorosa, ni su relación con la también cantante dominicana Yailin.

Sus fans ya conocen el gusto que tiene el reguetonero por los carros de lujos, en su colección de carros tiene Lamborghinis y un Ferrari y Bugatti, pero su nueva adquisición ha dejado asombrados a sus seguidores, pues el intérprete de 'La Jeepeta' y 'Ella quiere beber' adquirió un tanque civil customizado.

"TERRADYNE GURKHA 2022 - Tanque civil customizado", escribió junto a su video.

En su publicación el puertorriqueño Anuel detalló que su nuevo carro es aprobado por los militares y lo trataron de detener en la frontera, además, explicó que vendió el Bugaati para cumplir con su capricho.

"Me compré un tanque, salí del Bugatti, mucha controversia con los Bugattis. El primer tanque civil en la calle aprobado en la calle. Aprobado por los militares y la USA. Me lo trataron de aguantar en la frontera, pero con los papeles me lo dejaron pasar. Las gomas son a prueba de balas, todo es a prueba de balas”.

Anuel AA aprovechó su nueva adquisición para lanzar su sencillo 'El nene', mientras mostraba el tanque que se compró, este vehículo es comercializado en Canadá.

Aunque presumió su tanqueta especial, no reveló cuánto dinero invirtió en ese regalito para él mismo. La reacción de los usuarios de redes no se hizo esperar y dejaron su comentario en la publicación.

"El primero del género que sacó un tanque a la carretera", "este hombre es a prueba de todo, la muestra de ser un líder y tener los cojones bien puestos en cualquier ocasión", "ni la Unión Soviética tiene ese power”, se lee.