Todos dicen que Karol G cantó el éxito mexicano con el corazón en la mano, ¿será?

Su más reciente presentación la realizó en Hidalgo, Texas, un show en el que como es costumbre, 'La Bichota' llevó a un invitado, siendo esta vez la agrupación mexicana Grupo Firme, la que tuvo el privilegio de compartir escenario con Karol G.

En cuanto la artista dio el anuncio, los asistentes no pararon de gritar y aplaudir, sin embargo, ellos no eran los únicos felices, pues Karol G no pudo disimular lo feliz que estaba e incluso se atrevió a interpretar con ellos su éxito 'Tusa' y una de las canciones que llevó a la fama a la agrupación mexicana, 'Ya Supérame'.

Lee también: Karol G mostró los melones y dejó loquito a más de uno

En los clips que rondan en las redes sociales, se puede ver a Karol G pidiendo a sus invitados interpretar la canción, esto mientras se le escucha entonar las primeras estrofas.

Asimismo, otros videos muestran a 'La Bichota' cantando 'Ya supérame' con gran sentimiento, una acción que dio pie para que muchos internautas aseguraran que la canción estaría siendo dedicada a Anuel AA ¿Que crees tú?