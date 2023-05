A Anuel AA le preguntaron si conoce a Feid y su respuesta dejó con la boca abierta a más de uno

Anuel AA dejó con la boca abierta a más de uno luego de referirse a Feid.

Recientemente, dio de qué hablar luego de que se refiriera a Feid, la supuesta pareja de Karol G. En una entrevista, le preguntaron si conocía al paisa y la respuesta sorprendió a varios. Allí indicó que nunca lo ha visto de frente.

"No, yo no conozco a Feid. Yo nunca lo he conocido, nunca lo he visto en mi vida, de frente ni nada, creo yo, ni me acuerdo, ¿verdad? Ni me acuerdo", expresó.

Ahora bien, también ha estado en la boca de los medios, luego de lanzar 'Mi exxx' con Wisin. Más de uno afirmó que esta producción musical era para Karol G, pero al parecer no fue así, como todos piensan.

El mismo Wisin sacó a más de uno de la duda, en donde aseguró que la colaboración de reguetón no fue para la colombiana.

"Es un tema exótico, diferente y es perfecto porque yo no puedo decirle a Anuel lo que grabe. Es un tema que no hicimos ni para Karol G ni para ninguna ex de él. Es genuino y él nunca me dijo que fue para Karol, es un desahogo".