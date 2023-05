Wisin dice que canción con Anuel AA no sería para Karol G, pero... "Es un desahogo"

Wisin habló sobre el rumor de que canción con Anuel era para Karol G: "es un desahogo"

Varios seguidores del reguetón quedaron impactados con el ritmo y la letra de la canción. Recientemente, con las últimas declaraciones de Anuel, algunos han llegado a pensar que el puertorriqueño no se puede sacar de la cabeza a Karol G. En una publicación hasta la mencionó y encendió las redes sociales.

Ahora bien, Wisin habría sacado de la dudada a más de uno. En una entrevista, aseguró que aquella colaboración que sacaron no es para la 'Bichota'', como algunos estaban diciendo.

"Yo creo en los proyectos muy orgánicos. Anuel AA me envió un tema 'Te boté', para su disco 'Rompecorazones'. Y un día estaba pensando y dije lo voy a enviar a Anuel el tema", expresó el intérprete de 'Fiel'.

Además, dijo que "es un tema exótico, diferente y es perfecto porque yo no puedo decirle a Anuel lo que grabe. Es un tema que no hicimos ni para Karol G ni para ninguna ex de Anuel, Es genuino y el nunca me dijo que fue para Karol G, es un desahogo", finalizó. Además, dijo que aquella canción fue antes de todo lo que pasó la expareja de Yailin.

Esta es la estrofa de Anuel en 'Mi exxx'.

A veces cuesta más perdonar que pedir perdón (Pedir perdón).

Si estás con él, ¿pa' qué tú me dedica' una canción? (Una canción)

Es má', fueron do', ni sé cómo te da ese cabrón (Oh-oh-oh-oh; Anuel)