Anuel AA confirmó que pensó en Karol G mientras escribió 'Mejor Que Yo'.

Frases como "Mejor que yo nunca va a ser, no. Ni anotando mis truquitos en un papel" o "Baby, te extraño y no te miento. No te guardo resentimiento" son las que han encendido las especulaciones en redes, pues dan la impresión estarían dedicadas a karol G y al supuesto nuevo romance con Feid.