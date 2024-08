Andrea Valdiri se ha consolidado como una de las influencers más destacadas de Colombia, reconocida por su constante actividad en redes sociales y las polémicas que rodean su vida personal, como la reciente circulación de supuestas fotos privadas en internet.

Recientemente, Valdiri utilizó su cuenta de Instagram para abordar un tema que ha generado gran revuelo entre sus seguidores: la aparición de unas imágenes en las que supuestamente aparece desnuda. Estas fotos, que comenzaron a circular rápidamente en redes, causaron preocupación en la familia de la influenciadora, especialmente en su padre, quien no está familiarizado con las dinámicas de las plataformas digitales ni con las tecnologías de manipulación de imágenes.

La reacción de Andrea Valdiri ante las fotos alteradas

A través de un video en sus historias de Instagram, Valdiri se dirigió a sus seguidores para desmentir categóricamente que las imágenes fueran reales. Con su característico humor, la bailarina explicó la situación, aclarando que, aunque las fotos muestran su rostro, el cuerpo ha sido alterado digitalmente. "Salí del gimnasio y mi familia ya estaba averiguando lo que estaba pasando en redes. Me imagino a mi papá viéndome y diciendo: 'esa es Andrea'. Es incómodo porque, obviamente, no soy yo", comentó entre risas, aunque no ocultó la incomodidad que la situación le generaba.

Andrea también detalló cómo se manipularon las imágenes. Según explicó, alguien tomó una foto de su feed de Instagram y, utilizando algún tipo de software o inteligencia artificial, le "quitó la ropa" y añadió un triángulo en su zona íntima. "Yo tengo láser, ese triángulo no me lo hago desde 1980", bromeó, reafirmando que las fotos no son auténticas.

La relación con su familia y la reacción de su padre

Uno de los aspectos que más incomodó a Andrea fue la reacción de su padre, un hombre de más de 70 años que, según la influenciadora, no comprende del todo cómo funcionan las redes sociales o la tecnología de edición de imágenes. Valdiri reveló que su hermana Shujam fue quien la alertó sobre la preocupación de su padre al ver las fotos. "Mi hermana me dice: 'Andrea, mira lo que colocaron de ti, mi papá está preocupado'. De verdad, esto es algo súper incómodo para mí", expresó.

A pesar de la situación, Andrea intentó manejar el tema con su característico buen humor, asegurando que avisaría a su padre si algún día decidiera posar desnuda para una revista, aunque dejó claro que esto no ha sucedido y que las imágenes en cuestión no son suyas.

Como es habitual en su estilo, Valdiri no se limitó a desmentir los rumores, sino que también se tomó un momento para reflexionar sobre la situación y la necesidad de algunas personas de crear este tipo de contenidos manipulados. "La gente, ¿por qué tendrá tanta joda? ¿Cuál es la necesidad de verme la 'pepita'?", se preguntó, mostrando su desconcierto ante la situación.