Andrea Valdiri mostró cómo quedó luego de su cirugía y más de uno se sorprendió por lo hermosa que se ve.

La bailarina indicó que aunque no estaba gorda, ella se sentía grande y los pechos le habían crecido bastante. Por lo que tomó la decisión que pasar por el quirófano para verse como toda una Barbie. En medio del discurso que dio, también dijo no solamente es que un médico las deje bonitas, sino que hay que cuidarse en la alimentación.

Valdiri aseguró que si no se controla lo que se consume, nadie verá un cambio radical en su cuerpo. Todo este mensaje de empoderamiento para verse más belleza, empezó porque la DJ de guaracha, Yina Calderón, le dijo a Andrea que estaba pasadita de peso. Y la modelo reflexionó y dijo que iba a tomar medidas drásticas, por lo que empezó una rutina muy fuerte.

Andrea Valdiri confirmó que había logrado bajar cerca de 10 kilos en tan solo 30 días. Luego de esto mostró en detalles cómo quedó luego de la cirugía de reducción de senos y más de uno quedó encantando con el resultado. Los comentarios sobre su cuerpo siguen y muchos halagan lo hermosa que es.

"Quiero verme como tú, cuando sea grande", "Machi, yo no me veo así cuando lavo platos", "Como mi marido me quiere ver haciendo oficio jajajja", "Diva siempre", "Como quisiera verme haciendo aseo", "Esa es ella 😍❤️", "La última foto es mi fav", "Muy hermosa mujer, "No puedo con ella🔥 es perfecta nunca cambies 😍", fueron algunos mensajes.