Andrea Valdiri mostró el 'duraznote' que le quedó luego de tremendo entrenamiento ¡Qué calor!

Andrea Valdiri impactó a todos con tremendo cuerpazo.

Por lo que recientemente le agradeció y decidió cambiar muchas cosas de ella, para lucir más bella de lo normal. Así lo aseguró a través de sus redes sociales.

Con cada una de las palabras que la DJ de la guaracha le dijo, decidió hacer algo por ella, para que así más personas se motiven. Por lo que dijo que durante 30 días bajó de peso. Aunque no fue fácil, mostró los resultados y más de uno quedó impactado con ellos resultados. En su Instagram, confesó por todo lo que pasó.

"Tuve problemas de retención de líquidos, tomaba pastillas que no eran. Me inyectaba cosas que no eran, así ejercicios que no eran y yo decía ¿qué es lo que tengo? Yo me estaba como acabando y dije, tengo que hacer un pare, y mirar lo que realmente está mal".

Las imágenes de Andrea Valdiri han impactado, porque quedó realmente espectacular. Mostró el antes y el después y el cambio fue drástico, gracias a todo lo que hizo para dejar callados a todos.

Hay que destacar que no es la primera vez que deja loquito a sus fans, porque hace unos días posó al frente de un espejo y no dejó nada a la imaginación. Allí solo se tapó con la toalla y más de uno suspiró.