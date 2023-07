Andrea Valdiri restringió su contenido en Instagram a menores de 21 años: ¿Mucha sensualidad?

Andrea Valdiri sorprendió, luego de anunciar que los menores de edad no podrán ver su contenido en Instagram.

Andrea Valdiri sorprendió a todos, luego de anunciar que no todos podrán ver su contenido en Instagram. Hace un par de horas, confirmó que para poder acceder a su perfil, las personas deben tener 21 o más años. La noticia la dio, luego de que una fan intentara ver sus fotos, pero le apareció un letrero diciendo que por la edad no podía acceder.

Todo esto empezó porque Valdiri posteó unas imágenes sin nadita de ropa. Instagram no pudo con tanta sensualidad y las bajó de la red social. Debido a esto, la bailarina tuvo que pronunciarse y dejar un mensaje, para aquellos que no estaban de acuerdo con las imágenes que posteó en internet.

"La envidia es un mal sobre la tierra. A pesar de los comentarios negativos sobre estas grandiosas fotos, mi publicación la reportaron. Ya mi equipo está trabajando en este y como siempre les he dicho, construye un edificio con las piedras que te tiran", expresó Andrea Valdiri.

Hay que recordar que Andre Valdiri, aseguró que durante 30 días bajó de peso. Aunque no fue fácil, mostró los resultados y más de uno quedó impactado con ellos resultados. En su Instagram, confesó por todo lo que pasó.

"Tuve problemas de retención de líquidos, tomaba pastillas que no eran. Me inyectaba cosas que no eran, así ejercicios que no eran y yo decía ¿qué es lo que tengo? Yo me estaba como acabando y dije, tengo que hacer un pare, y mirar lo que realmente está mal".

Las imágenes de Andrea Valdiri han impactado, porque quedó realmente espectacular. Mostró el antes y el después y el cambio fue drástico, gracias a todo lo que hizo para dejar callados a todos.