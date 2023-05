Andrea Valdiri se fue de atrevida y se cambió el look, pero se criticó: "Esta es Ariel drog..."

Andrea Valdiri sorprendió a más de uno con su nuevo cambio de look.

A pesar de haberse cambiado el color de su cabello, sigue brillando y encantando a todos sus seguidores por lucir como toda una barbie. Más de uno se ha hipnotizado por su cuerpazo luego de haber tenido a dos niñas.

Hay que destacar que, con frecuencia, ella divierte a todos sus seguidores de sus redes sociales. Recientemente puso a reír a más de uno, luego de que no pudiera hablar en inglés en un evento importante.

Ella se encontraba en Estados Unidos, en un evento de Amazon Prime y estaba con su esposo, Felipe Saruma. Dijo que no sabía nada de inglés. Por lo cual, tuvo varios problemas en dicho evento al que fue invitada.

“Muy linda la serie, me encantó, súper espectacular; tren que vuela, avión que va, mejor dicho. Pero hay un pequeño problema, es que de inglés yo estoy grave. Te lo juro, me llamaron para una entrevista y le dije a la señora 'No entender, no entender'”.

Además, una señora en el avión, le preguntó a Valdiri que si podía irse a en la silla de emergencia. Y ahí la bailarina miró a un amigo, que venía con ella, y le dijo "¿Qué?"

Luego la mujer del avión dijo que si no sabía inglés, no podía hacerse en aquella silla. Y su esposo le dijo a Andrea que ella solo debía decir 'yes', pero la famosa colombiana no entendía ni pío del idioma. Y para rematar ella, Valdiri dijo "“¡Ay, flaca, yo de esa mon… no sé!".