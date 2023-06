Andrea Valdiri regalará ropa que está usada y una que aún no ha estrenado ¡Alístese!

Andrea Valdiri mostró una caja completa con la ropa que va a regalar.

La Valdiri confesó que la mayoría de las prendas que aparecen ahí, son talla L. Además, confesó que ella regala la ropa constantemente a varias personas.



Por lo que igual quería tener un buen detalle con todos y dar esas prendas que nunca se puso o solo usó una vez en la vida. En medio de estos videos, dijo que el dinero de la 'venta de garaje' será utilizado para una causa social.

Hay que destacar que, la Valdiri ha dado de qué hablar por ser una persona muy particular a la hora de expresarse. Recientemente sorprendió con un nuevo look. Ella aseguró que no se veía nada bien y algunos se sorprendieron más por las palabras que dijo.

"Esta es la Ariel dro***, amanecida, sin marido y unas cuantas revolcadas".A pesar de haberse cambiado el color de su cabello, la modelo sigue brillando como toda una diosa apoteósica. Varios se han enamorado por su cuerpazo, luego de haber dado a luz a dos niñas, que diariamente se roban su corazón.

No es la única que vez que ha hecho reír a sus seguidores. Hace poco estuvo en Estados Unidos, pero pasó mucha vergüenza, luego de que confesara que no sabe inglés. Ella se encontraba en el avión, pero no supo responder y le preguntó a un amigo que iba con ella, porque no comprendió lo que le estaban preguntando.