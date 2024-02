La ruptura entre el creador de contenido, Felipe Saruma y la reconocida empresaria Andrea Valdiri ha generado revuelo en las redes sociales. Ambas personalidades confirmaron su separación a través de sus cuentas, dejando a sus seguidores sorprendidos con la noticia, a la espera de una futura reconciliación o interacción entre ellos.

¿Andrea Valdiri se va a volver a dar una oportunidad con Felipe Saruma?

Durante el directo, los espectadores no dudaron en preguntarle sobre su vida privada y el amor, especialmente sobre la posibilidad de reconciliación con algún exnovio, incluyendo a Felipe Saruma. Ante esto, Valdiri respondió de manera directa: "No, yo no vuelvo con nadie, a mí no me gusta el caramelo repetido, tantas personas en el universo por conocer".

Además, bromeó sobre su situación con el amor, declarando entre risas: "Yo siento que no quiero nada con el amor, el amor es mi enemigo". Resaltó que el sentimiento es diferente en todos los casos, ya sea el amor de la familia, de los hijos, los amigos o cualquier relación interpersonal.