Ana Lucía Domínguez, protagonista de 'Pálpito', enamoró con sensuales fotos

Las preguntas que quedaron sin resolver empiezan a solucionarse en esta nueva temporada de 'Pálpito', no obstante, algunos internautas aseguran que regresan a la serie no solo por su trama, sino por un personaje en particular, Camila, quien es interpretada por la hermosa actriz Ana Lucía Domínguez.

Ana Lucía Domínguez es una hermosa bogotana de 39 años que desde hace 14 años está casada con el actor Jorge Cárdenas.

Su talento y belleza es quizás de los atributos más comentados, pues para nadie es un secreto que es una mujer completamente hermosa y con un cuerpo de infarto, razón por la que sus fotografías suelen causar sensación en redes y más cuando son sensuales.

Fotografías sensuales de Ana Lucía Domínguez: