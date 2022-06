La actriz hace estas confesiones tras perder el juicio contra Depp.

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard tuvo a la expectativa a los medios de comunicación alrededor del mundo y a todos sus seguidores, pues esperaban conocer con claridad la verdad sobre los rumores que rondaban a esta relación, finalmente el juez determinó que Heard difamó al actor.

En su deliberación unánime, las siete personas del jurado decidieron que Heard tiene que pagar a Depp 15 millones de dólares, mientras que él deberá abonarle a ella 2 millones de dólares.

Por medio de una entrevista concedida a Savannah Guthrie de NBC News, la actriz reveló como se siente después del juicio contra su ex marido, después de cuestionarla si todavía lo ama, “Sí, absolutamente. Lo amo. Lo amo con todo mi corazón. Traté lo mejor que pude de mantener una relación que estaba profundamente rota, pero no pude”.

En medio de sus declaraciones confesó que no siente rencor hacia el intérprete de Jack Sparrow, “no tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en absoluto, Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien”.

De igual manera, la intérprete de ‘Aquaman’, comentó que se siente mal por haber tenido que hacer pública su relación, “Siempre he mantenido un amor por Johnny y me produce un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos ante el mundo”.

Finalmente, Heard, indicó “No soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta. Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera y escuchara sus propias palabras, que es una promesa de hacer esto”.

En cuanto a su fututo, explicó que quiere ser madre a tiempo completo y estar con su hija que tiene un año de edad.