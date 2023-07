Alina Lozano se fajó con tremendo regalo de cumpleaños a Jim: hasta la ex de él llegó a la fiesta

Alina Lozano y Jim Velásquez volvieron una protagonizar una cena que muchos no pueden creer que haya ocurrido.

Recientemente, el joven cumplió años y claramente, este hecho no podía pasar desapercibido por su prometida. A través de sus redes sociales, mostrando cómo fue el almuerzo para celebrar un año más de vida. Lo más curioso fue ver a la exnovia de Jim en aquella fiesta, Alina y ella se saludaron y la actriz le tapó la chaqueta para que no mostrara demás.

Como si fuera poco, Alina le regaló un anillo y una cadena, fue tanta la emoción de Jim que se puso los accesorios de inmediato. Sin embargo, los seguidores empezaron a criticarlos y a decirles, que realmente su relación solo es 'marketing'. A pesar de esto, ellos siguen demostrando cuánto se quieren y lo que están dispuestos a hacer por aquel romance.

"Risa me da la cara de la chica cuando le muestra el regalo", "si las miradas mataran, ya estaría muerta la pobre Alina", "A mi me encanta esa ex novia. Qué madurez", "Entre risa y risa como que de verdad se ve que es tóxica", "sería un ahorcado de oro", "Fantástica Alina, me encanta a cuidar lo suyo jejeje", " La chica le quiere colocar la cadena, porque ella si ve", dijeron algunos.

Hay que recordar, que esta parejita ha llamado mucho la atención y hasta se han puesto a pelear en sus videos. Aparece Jim hablando y él no la dejaba decir nada. Ella estaba esperando para intervenir, pero él nada.

Por lo cual, se molestó bastante y le dijo a su novio que si podía decir algo. En medio de todo esto, Lozano dice que no crean lo que leen, porque ellos no han terminado, solo deben mirar bien todos los videos que suben y darse cuenta de que están en el mejor momento. Todo esto lo dicen con un tono alto, ya que Alina está muy molesta con él.