De acuerdo a la descripción de un video compartido en TikTok, la joven influencer escribió: "¡Me dolió! Pero la vida sigue", esto acompañado de algunos momentos vividos con Velásquez.

Tras la publicación de la joven, cientos de internautas se apresuraron a dejar sus comentarios, pues algunos apoyan la decisión de Jim asegurando que Alina es una mujer muy bella que no tiene nada que enviarle a nadie, mientras que otros bromearon sobre la diferencia de edad.

Algunos comentarios:

"cambio colágeno por pensión 😂"

"La edad no tiene nd que ver no era ella la mujer con la que él quería estar"

"primero lo primero los billetes 😂 de Amor no se vive 😏"

