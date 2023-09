A pesar de esto, ellos siguen demostrando que se quieren y que seguirán hasta que el amor se acabe. En repetidas ocasiones, Alina ha demostrado que lo quiere mucho y hasta llegaron a decir que iban a probar ser amigos con derechos. Después de esto, se les ha vito muy junticos en diferentes partes.

Recientemente, publicaron un video en donde los dos están de blanco, Jim se arrodilla, le entrega el anillo y sellan su amor. Además, la actriz de 'Pedro el Escamoso' le dice que él se quiere casar con ella y él le dice que sí. Y luego viceversa, y ella también aceptó. En los comentarios los felicitaron y les dijeron que es desean los mejores éxitos.

Sin embargo, también hubo quienes los criticaron e insistieron que aquella relación no es cierta. "Ella que no usa jajaja si me hacen reír", "Ustedes dos son amor y motivan", "No estén jugando con mis sentimientos por Dios yo los adoro", " me hicieron llorar", "Póngase serios... Al fin que Si o No 😂😂", "Espero que siempre incluyan a la suegra en los próximos videos", dijeron algunos.

Hay que recordar que, recientemente, la pareja fue tendencia, luego de que Alina se fuera quitando la ropita hasta quedar en traje de baño. Luego de esto, Jim se enojó por aquello y aún más, porque salió corriendo y mostró las 'pompis'.