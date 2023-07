Alina Lozano encaró a la ex de Jim y le dijo unas cuantas verdades: "es que tú no te ayudas"

Alina Lozano no se guardó nada y le cantó la tabla a la exnovia de Jim Velásquez.

El que empezó grabando hablando fue Jim, quien aseguró que el clip lo hizo aclarar la situación entre Alina y Nicole. Allí afirmó que "Yo quise hacer este video, porque se hizo muy viral un video de mi exnovia, y queremos aprovechar ese auge para enviar un mensaje de amor, paz y madurez", expresó el influencer.

Luego de esto, la expareja de Velásquez dijo que por ella no había ningún problema, por lo que no sentía nada de rencor. Además, aseguró que estaba muy feliz por la decisión que Jim había tomado. A pesar de esto, cuando ellos se intentaron dar un abrazo, la misma Lozano los separó y dijo que eso no se podía seguir presentado.

Que los ex no pueden ser amigos y que deben tener distancia. Además, porque recientemente se vio a Nicole en el cumpleaños de Jim. Aunque este suceso no le molestó a Alina, en las redes se pudo ver que realmente sí llegó a enfadarse. Todo esto sucedió, cuando la actriz colombiana le da tremendo regalo a su pareja.

"Risa me da la cara de la chica cuando le muestra el regalo", "si las miradas mataran, ya estaría muerta la pobre Alina", "A mi me encanta esa ex novia. Qué madurez", "Entre risa y risa como que de verdad se ve que es tóxica", "sería un ahorcado de oro", "Fantástica Alina, me encanta a cuidar lo suyo jejeje", " La chica le quiere colocar la cadena, porque ella si ve", dijeron algunos.