Alina Lozano dejó en shock a todos al confesar que Jim la dejó sin leche: "a mí me duele mucho"

Alina Lozano hizo un video, en donde confesó que la dejó Jim y más de uno no podía creer lo que estaba escuchando.

La relación empezó como una colaboración para hacer videos, pero poco a poco se fueron enamorando. Aunque la mayoría pensó que todo era actuación, resultó siendo realidad.

Ahora bien, en las últimas horas, Alina dejó en shock luego de que confesara que Jim la dejó. Así lo dijo en un video de Instagram, en donde estaba muy triste y dijo que los internautas tenían razón. Estas fueron sus palabras textuales, que por cierto, asustaron a muchos, pensando que todo se había terminado.

"Ustedes tenían toda la razón. Porque no escuché, porque no paré a tiempo, porque no tomé ninguna medida, por qué simplemente me enceguecí. Esas son las cosas que de pronto nos pasan a las mujeres maduras. Es duro, a mí me duele mucho y es así, Jim efectivamente me dejó sin leche para absolutamente nada", dijo la famosa actriz de Pedro el Escamoso.

Más de uno quedó impresionado y aseguró que era tremenda actriz, y hasta se creyeron el libreto. Los comentarios no se hicieron esperar y varios la criticaron porque ya era una "señora" para estar en esas.

"Esto es teatro puro. Te felicito que bien actúas", "De corazón te digo que madures amiga", "solo está haciendo papel de macho, pero no lo es", "ellos actúan muy bien", "Vieja ridícula, como ya no la llaman para actuar", "Una mujer tan bella y tan talentosa como tú mereces un señor de verdad",