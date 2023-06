Alina Lozano reveló detalles de aquel momento que compartió con su suegra, la mamá de Jim Velásquez.

En los comentarios dijeron que sí cumplió con lo que quería, pero sus facciones se veían algo raras. A pesar de los mensajes negativos que recibió en las redes sociales, su novio de 22 años dijo que se veía espectacular. Fue uno de los más contentos al lucir su nueva cara y que lo acompañará por varios años.

Ahora bien, Alina Lozano quiso compartir una experiencia que estaba esperando para tener. A través de un video que subió a su Facebook, reveló que por fin tuvo su primer encuentro con su suegra. Aseguró que ella se sintió muy nerviosa, porque luego de un año y tres meses, no la había conocido. Por lo que no sabía cómo sería.

La recordada actriz de 'Pedro el Escamoso' dijo se sintió muy bien durante la charla que tuvieron. Porque a pesar de ser contemporáneas, nunca la hizo sentir vieja.

"La verdad me pareció una mujer muy linda, sencilla y bonita. Desde antes yo intuía quién era ella por quien es Jim, porque yo siento que lo que le inculques a tus hijos, eso eres tú", expresó.

"No tuvimos mucho tiempo de hablar, me sentí contenta la verdad, estaba muy nerviosa porque incluso los ataques que más he recibido son de las personas de mi edad, algo que sigo sin entender", puntualizó.