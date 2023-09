"Me dio una cachetada de la nada. Me pegó con la pared de la cocina y me quedó en shock. Se viene encima de mí y me empieza a dar patadas con una bota", dijo Machado entre lágrimas.

José Manuel Figueroa niega acusaciones de violencia de Alicia Machado

El cantante mexicano José Manuel Figueroa negó categóricamente las acusaciones de violencia de la ex Miss Universo, Alicia Machado.

En entrevista con el programa ‘Sale el sol’, Figueroa aseguró que fue Machado quien lo agredió a él, lo amenazó con un cuchillo y se "puso como loca". "Es una situación difícil, incómoda, duele, estoy muy consternado", dijo Figueroa.

El cantante explicó que Machado creyó que él le estaba siendo infiel por teléfono cuando él hacía llamadas "sospechosas", pero según el relato, José Manuel le estaba organizando una fiesta sorpresa de cumpleaños.

Incluso, aseveró que ella le dio una cachetada y él decidió cancelar la celebración. Sin embargo, cuando ella habló con sus representantes, comprobó que las llamadas eran para el evento.

"Me pidió, me rogó que se hiciera la fiesta, yo dije que no podía haber ese tipo de violencia en la relación porque era empezar a faltar el respeto de una forma muy grave. Decidí celebrar la fiesta, hay fotos del evento de que estuvimos ahí, la pasamos fenomenal", contó.

Figueroa señaló que al día siguiente él le pidió que se fuera de su casa porque ya "no me sentía cómodo con ella y la relación ya había escalado a una situación que no se debe permitir", por lo cual ella se habría "puesto como loca" y hasta le habría tumbado el portón de la casa con la camioneta.

Incluso, José Manuel aseveró que Alicia lo había amenazado con un cuchillo, lo cual habrían visto el publicista y mánager de la actriz.