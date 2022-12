Las imágenes han impactado en las redes sociales.

Según las declaraciones de Génesis, ella fue victima de un abusador y de maltratos por muchos años, pero ella siempre se quedó callada y sufrió en silencio las consecuencias de un amor tóxico, mismo que le desencadenó un grave problema de salud que ella decidió hacer publico recientemente.

Por medio de sus redes sociales, Aleska compartió una serie de fotografías en las que se evidencia que la modelo está sufriendo de alopecia, pues un parte de su cuero cabelludo carece del mismo. Por otra parte, la venezolana aseguró que está padeciendo otros problemas de salud como ansiedad, insomnio, estrés entre otros.

"Esta soy yo actualmente... mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo" indicó.

Claramente, las declaraciones de la mujer de 31 años se convirtieron en virales, por lo que quizás la red social de Instagram decidió eliminar la publicación de Aleska, según lo dicho por ella, pues hizo énfasis en que quieren silenciarla, pero que no lo van a lograr, ya que nuevamente volvió a compartir las imágenes contando su historia.