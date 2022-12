Aleska Génesis, ex de Nicky jam, sorprende con fotos de su alopecia y cuenta la tragedia que vive

Recientemente la modelo venezolana volvió a aparecer en redes sociales, pero esta vez para mostrar un grave problema de salud que al parecer ha quedado como consecuencia de todo lo que ha vivido por dicha polémica y de abusos del pasado.

A través de su cuenta de Instagram la modelo compartió varias fotos en las que se evidencia que la modelo está sufriendo de alopecia.

“He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo (como en estas primeras fotos) pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente… He estado pasando por todo este proceso en SILENCIO, sufriendo en silencio”, escribió en su publicación.

Así mismo, contó que su cabello empezó a caerse paulatinamente y los pequeños huecos que tenía se unieron formando una parte más grande de su cuero cabelludo que se encuentra despoblada, agregó también que además de esta situación le ha tocado enfrentar otros problemas de salud.

"Esta soy yo actualmente... mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo”, indicó.