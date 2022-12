Aleska Genesis a Gaby Espino: "me vio soltera y te dejó para pedirme matrimonio" ¡Sigue la pelea!

La ex de Nicky Jam alborotó el avispero y ahora la polémica involucra a la pareja de su ex Miguel Mawagad.

Luego de este escándalo, la expareja de Aleska, Miguel Mawad, reveló que él también había sido víctima de su brujería. Poco después se dieron a conocer unos videos en los que ve al empresario empujando a la modelo y sacándola casi a rastras de su camioneta, además, en otras imágenes se evidencia cómo Mawad le da patadas a una de las mascotas de Aleska Génesis.

En medio de la polémica hasta la actual pareja del empresario también resultó implicada y es que Gaby Espino, también modelo y presentadora acusó a Aleska de querer hackear sus cuentas en redes sociales.

"Me he mantenido al margen a nivel mediático, y he manejado la situación por la cual estoy atravesando, a través de la vía legal. Una situación a la q no estoy acostumbrada, pq los q me conocen saben que jamás he estado involucrada en algo tan bajo como esto... Pero ya llegué al límite, pq se están metiendo con mi comunidad de social media que a lo largo de los años y con mucho trabajo he logrado crear", indicó.

Ante el pronunciamiento de Espino la modelo salió al paso y lanzó otras declaraciones. Por medio de sus historias de Instagram Aleska Génesis quiso advertirle de una vez lo que le espera a la presentadora al estar junto a una persona como Miguel Mawad.

"Estás defendiendo a un sociópata ladrón... Que no se te olvide que fui yo quien te lo presenté y luego empezaste la relación con él, que al verme soltera te dejó para volver y pedirme matrimonio y al ser rechazado, ¿tú vuelves? ¿Por qué lo hiciste, por amor?", escribió.

Así mismo la exnovia de Nicky Jam aprovechó para acusar al empresario de poseer dinero hurtado y al parecer quiso sacarle unos trapitos al sol.

"El dinero que él te está dando para tu proyecto es robado y tú lo sabes. Y él está siendo investigado por el gobierno federal de los Estados Unidos y por eso no puede viajar", escribió.

"En lo que tú lo dejes a él, o lo quieras dejar, no vas a saber cómo salirte de esa relación y él va a actuar en contra de ti y de tu familia porque es un psicópata narcisista maltratador. Después no digas que no te avisé", añadió.