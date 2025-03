Alejandro Sanz y su poderoso mensaje sobre salud mental: "Pedir ayuda me hizo más feliz"

Alejandro Sanz ha abierto su corazón en medio del éxito de su canción "Hoy No Me Siento Bien", su colaboración con Grupo Frontera. En una reciente entrevista, el artista recordó la crisis emocional que enfrentó en 2023 y la importancia de haber buscado ayuda profesional en ese momento.

La salud mental, un tema sin estigmas

El cantante español explicó que su nueva canción va más allá de una simple letra, ya que busca normalizar las emociones difíciles y eliminar los prejuicios sobre la salud mental. "Cuando no te sientes bien, no pasa nada. No es raro, no tienes que sentirte peor por sentirte mal", expresó Sanz, destacando la importancia de hablar del tema sin miedo.

En 2023, el artista sorprendió a sus seguidores con un mensaje en redes sociales donde hablaba abiertamente de su estado emocional. Aunque en un principio sintió temor por la repercusión de sus palabras, luego entendió que compartir su experiencia podía ayudar a otros que atraviesan momentos similares.

El valor de pedir ayuda

Alejandro confesó que su crisis emocional fue tan inesperada que no supo identificar lo que sentía, lo que lo llevó a buscar ayuda profesional. "Cuando estás triste, sabes que es tristeza. Cuando estás enojado, sabes que es enojo. Pero cuando sientes algo que no sabes cómo se llama, ahí es cuando necesitas ayuda", explicó.

Este proceso le permitió aprender más sobre sí mismo y mejorar sus relaciones con los demás. "Soy más feliz desde entonces", aseguró, resaltando que ir a terapia no significa recibir una solución inmediata, sino iniciar un viaje de autoconocimiento.

Un mensaje que resuena con el público

Alejandro Sanz sigue siendo un referente en la música y ahora también en la conversación sobre la salud mental. Su testimonio ha tocado a muchas personas, reforzando la idea de que pedir ayuda no es debilidad, sino un acto de valentía y crecimiento personal.